CorrSport – Osimhen può diventare più decisivo con la cura Spalletti

Victor Osimhen potrebbe diventare più decisivo con Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore nigeriano sarebbe l’ultima illustra prima punta allenata dal tecnico di Certaldo: diversi calciatori in carriera hanno migliorato il proprio bottino di reti con le scelte tattiche del toscano, da Montella a Francesco Totti per poi passare a Dzeko e Mauro Icardi. Uno specialista, insomma, nel capire dove e quando posizionare l’attaccante per permettergli di rendere al meglio e di massimizzare il profitto in zona goal: un aspetto su cui anche Osimhen dovrà lavorare nonostante l’ottimo finale di stagione.

Essere freddo davanti al portiere potrebbe essere un tassello in più da aggiungere alla crescita del gigante di Lagos, che nel 4-2-3-1 di Spalletti continuerà a trascinare i compagni sulle proprie spalle.