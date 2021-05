Insigne, il rinnovo è tra le priorità del Napoli: decisiva la Champions

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul tesoretto Champions che potrebbe servire al Napoli per concludere le sue priorità. I 50 milioni di euro, infatti, potrebbero servire per il nuovo allenatore (Luciano Spalletti in pole) e per il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne. Quest’ultimo, infatti, sta aspettando proprio il rilancio da parte di Aurelio De Laurentiis per rinnovare il proprio contratto. C’è una differenza sostanziale di un milione di euro, che potrebbe essere colmata grazie ai soldi provenienti dalla qualificazione in Champions League. Le parti ne riparleranno dopo la fine del campionato, ma la volontà del capitano di restare in azzurro c’è ed è tanta e potrebbe completare un attacco atomico che vedrà le riconferme di tutti gli effettivi, con magari l’aggiunta di Kaio Jorge, brasiliano diciannovenne del Santos con un cartellino che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro e su cui Cristiano Giuntoli è vigile da tempo.