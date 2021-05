CorrSport – Lozano corre verso un’altra titolarità con la Fiorentina

Hirving Lozano potrebbe partire titolare contro la Fiorentina.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore messicano sta facendo bene nelle ultime gare ed ha registrato ben due goal consecutivi tra Spezia e Udinese. E’ ritornato a regime dopo le prime fatiche causa infortunio, adesso è ritornato ai suoi livelli di inizio stagione: il ballottaggio con Politano rimane aperto, ma al momento l’ex PSV è in vantaggio per partire titolare all’Artemio Franchi.

In questo finale di stagione tutti sono indispensabili per raggiungere l’obiettivo finale; Lozano sarà inamovibile anche nel Napoli del futuro e il suo riscatto ha dato nuova linfa all’attacco azzurro dopo una prima stagione deludente.