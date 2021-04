Lazio, il report dell’allenamento in vista del Napoli: assente Luis Alberto e non solo!

Dopo lo scoppiettante match che ha visto la Lazio trionfare sul Benevento col punteggio di 5-3, i biancocelesti preparano a Formello la delicatissima trasferta contro il Napoli! Secondo quanto riportato dal portale lalaziosiamonoi.it, c’è preoccupazione però per Simone Inzaghi date le assenza sia di Lulic che di Luis Alberto. Entrambi i calciatori non hanno partecipato alla seduta di allenamento pomeridiana e rischiano di saltare l’appuntamento al Maradona contro gli azzurri. Non è finita qui perchè, nel corso degli esercizi, Ciro Immobile ha rimediato una forte contusione per un contrasto fortuito con il difensore centrale Armini.

Il bomber di Torre Annunziata non ha svolto la parte finale dell’allenamento e non è più così sicura la sua titolarità nel match di giovedi sera contro i partenopei. Immobile ha comunque due giorni ancora per recuperare e Simone Inzaghi spera vivamente che possa riuscirci. In caso contrario, contro il Napoli, il tecnico laziale dovrà affidarsi a Correa e Caicedo per l’attacco!