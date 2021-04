Juventus, Pirlo sulla Superlega: “Il calcio si evolve, è uno sviluppo”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Parma, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato dell’argomento del momento, la Superlega. Ricordiamo che, tra i club fondatori, ci sono anche i bianconeri.

“Superlega? Il calcio si evolve, è uno sviluppo. Ci sono stati tanti cambiamenti nella storia, è una novità e non sono io la persona adatta a spiegarvi questa cosa. Agnelli è in prima linea. Il presidente lo vediamo tutti i giorni, passa quasi sempre dalla Continassa e si è sempre dimostrato vicino alla squadra. Ci ha spiegato cos’è questo progetto, non nei particolari ma ci ha dato grande fiducia. La cosa più importante ora è continuare il nostro lavoro perché dobbiamo guadagnare la Champions League sul campo”.