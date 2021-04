L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 32° giornata di Serie A

Tornano Serie A e fantacalcio per il turno infrasettimanale: ecco i nostri consigli su chi schierare per la 32° giornata. Come di consueto consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti, con i quali andremo poi a comporre una TOP 11.

PORTIERI

Audero – Il portiere dei blucerchiati è stato uno dei migliori la scorsa giornata e vuole confermarsi contro il Crotone. I calabresi creano tanto ma la squadra di Ranieri arriva bene a questo incontro, con l’estremo difensore in ottima forma.

Dragowski – Partita non facile quella della Fiorentina a Verona questa sera: l’Hellas, però, viene da una brutta partita proprio contro la Sampdoria, una sola rete segnata. C’è il rischio malus, ma in queste partite il giovane portiere si esalta.

Perin – Il Benevento continua a creare molto: lo ha fatto nella partita persa per 1-0 contro il Sassuolo e anche per quella persa 5-3 con la Lazio. Avversario scomodo per il Genoa, che però può contare sulla grandissima stagione di Mattia Perin. Il rischio c’è ma ci si può anche accontentare di un -1, se le cose vanno male.

DIFENSORI

Criscito – Torna Domenico Criscito nel Genoa e va messo, per il “fattore” rigori e perché è uno dei punti chiave del grifone, quando gioca. Contro il Benevento, può fare molto bene.

Nuytinck – Continuano le prestazioni sontuose di Nuytinck per l’Udinese, che sta stupendo per la sua media voto e non vuole di certo fermarsi contro il Cagliari.

Cuadrado – Rendimento non da vero top quest’anno per Cuadrado fantacalcisticamente parlando, ma sempre arma in più per i bianconeri. Viene da un ottimo momento di forma con buoni voti, il bonus manca e può arrivare in questa giornata. Va messo.

Kjaer – Punto fermo dei rossoneri che va lasciato a tutti i costi in campo. Sempre tra i migliori, Simon Kjaer è il leader della seconda forza di questo campionato e con il Sassuolo può portare a casa ancora un buon voto.

Bastoni (Inter) – Il difensore nerazzurro affronterà lo Spezia e lo farà con la consapevolezza di far parte di una delle difese più forti di questo campionato. E’ cresciuto molto e sa anche attaccare bene gli spazi adesso: va schierato per un ottimo voto.

CENTROCAMPISTI

Kulusevski – Deve rilanciarsi e la partita contro la sua ex può essere l’opportunità più giusta. Questa giornata occhio a tenere fuori Kulusevski, la sua qualità è indubbia ma soprattutto il gol dell’ex è sempre dietro l’angolo, o almeno così si augurano i suoi fantallenatori.

Zaccagni – Talentuosissimo ma ultimamente in calo, questo turno di Serie A può essere l’opportunità giusta per Mattia Zaccagni per ritrovare il bonus. Che sia con un assist o con un gol, contro la Fiorentina è il suo momento e dovrà ritornare a far sognare i suoi fantallenatori e i tifosi del Verona. Da schierare!

Nainggolan – La vera forza di questo Cagliari ha un nome e cognome: Radja Nainggolan. Capitano e faro dei suoi casteddu, che nell’ultimo turno ha spinto alla vittoria dando tutto. Anche questa giornata senza dubbio spingerà i suoi compagni, magari a suon di bonus.

Djuricic – Con Caputo out sarà lui una delle mine offensive di De Zerbi contro il Milan. Anche lui in rispolvero dopo le ultime giornate a dir poco opache. E’ suonata la sveglia, non c’è più tempo è l’ora del riscatto.

Viola – L’uomo copertina del Benevento ad oggi è il numero 10, Nicolas Viola. Rigorista e cecchino come pochi suoi compagni. Con Pippo Inzaghi la sua trasformazione è completa, e tempo delle conferme, a partire da questo turno.

ATTACCANTI

Sanabria – Un gol nell’ultima con la Roma e un rendimento da top player che fa volare questo Toro. Con lui i granada hanno un volto diverso, molto più sbarazzino. Da schierare!

Berardi – Essenziale. Questo Sassuolo deve ripartire dal suo capitano, Domenico Berardi è chiamato a trascinare l’attacco contro il Milan, data l’assenza di Caputo. Molto bene nelle ultime giornate, e contro le grandi il suo rendimento è sempre da Top player.

Destro – Un gol contro il Milan e tanta fiducia per lui nell’ultimo periodo. Questa è il Destro 2.0, dopo anni di assenza dal gol ora è un giocatore letteralmente rinvigorito. Gol, propensione offensiva e fiuto del gol, da schierare assolutamente.

Quagliarella – Il riposo del guerriero prima della battaglia. Ranieri ha rimesso a posto il suo bomber, e questa giornata per lui scocca l’ora del gol. Fabio Quagliarella non può tradire la fiducia dei tifosi e dei fantallenatori.

Rebic – Un gol contro il Genoa e un periodo d’oro per Rebic. Anche questa giornata dovrebbe guidare i suoi compagni in attacco, e la sua fame di gol pare non essersi saziata. Da schierare contro il Sassuolo.