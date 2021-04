MONDONAPOLI LIVE – Tre punti fondamentali al Maradona! Vi aspettiamo alle 14 per le formazioni ufficiali

MondoNapoli Live vi aspetta alle 14 con un’altra importantissima diretta per parlare delle formazioni ufficiali di Napoli-Crotone. Saremo in vostra compagnia sulle nostre piattaforme Facebook, Youtube e Twitch prima del match del Maradona in programma alle ore 15.

Analizzaremo le formazioni ufficiali e le scelte di Gattuso e Cosmi.

Parleremo dei pro e dei contro di questa sfida importantissima per la corsa alla Champions.

Non mancate, MondoNapoli Live vi aspetta per vivere le emozioni del prepartita.

Ringraziamo i nostri sponsor:

Pizzeria Miracoli in Via Miracoli 52, nel centro di Napoli.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Chiama allo 081290368 o al 3298346074.

A dopo!