Carlo Alvino, noto giornalista, ha comunicato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter la decisione di Aurelio De Laurentiis in vista di Napoli-Crotone.

Ecco quanto dichiarato: “De Laurentiis raggiunge la squadra in ritiro. Il presidente è arrivato proprio ora nell’albergo che ospita Gattuso e la squadra per stare loro vicino ed incoraggiarli in vista della sfida contro i calabresi”.

Di seguito il tweet: