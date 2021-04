OPTA – A Crotone per il terzo clean sheets di fila: il dato che manca ormai da troppo tempo

L’occasione col Crotone, oltre che per non perdere il distacco dal treno Champions, è quella di mantenere la propria porta inviolata per la terza partita di fila. Come riporta il portale Opta, leader nella raccolta di dati statistici, è da febbraio 2019 che glia azzurri non registrano almeno tre clean sheets di fila in Serie A (cinque in quel caso con Carlo Ancelotti), ma è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheets in questa Serie A (11); nell’intero scorso campionato i partenopei non subirono gol soltanto in sette match.

Oggi, dopo due partite di fila a reti inviolate, l’occasione per tornare a raggiungere un risultato assolutamente alla portata della squadra di Gattuso.