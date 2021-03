GdS – Il Napoli si rilancia prepotentemente verso la zona Champions ma che gioia per Gattuso!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla lotta Champions al termine del match di cartello tra Milan e Napoli che ha visto gli azzurri trionfare con una vittoria di misura!

I partenopei adesso si trovano solo a due punti dall’Atalanta, a meno sei dal Milan ma con una partita in meno da giocare, il famoso recupero con la Juventus. La grande vittoria del Napoli ha dimostrato ancora una volta come, questo strano campionato, sia in precario equilibrio. A parte l’Inter infatti tutte le squadre hanno subito momenti delicati, lo stesso Napoli infatti non vinceva in trasferta addirittura dal 10 gennaio quando ad Udine la risolse Bakayoko nel recupero.

E’ una grande soddisfazione anche per Gennaro Gattuso che riesce a sconfiggere il suo passato a testa alta. Tanta sofferenza accumulata in 96 minuti viene liberata al termine della partita con la consapevolezza che adesso, i suoi ragazzi, possono giocarsi senza indugi l’obiettivo prefissato da ADL ad inizio campionato.