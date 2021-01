Radio KKN – Venerato: “Passaggio al 4-3-3 solo temporaneo, sciolti i dubbi sull’attacco per domani”

Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, che ha rivelato le ultime di formazione in vista della gara col Parma di domani:

“In avanti dovrebbe esserci Petagna, che è sulla via del recupero e potrà giocare al centro dell’attacco con Insigne e Lozano ai lati. Bakayoko con Demme e Zielinski, torna Di Lorenzo a destra ed a sinistra Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Hysaj. Tra i pali Ospina. Il Napoli tornerà a giocare col 4-3-3, ma per i moduli dipenderà anche dal tipo di partita: in alcune ti serve più qualità, in altre più equilibrio. Bakayoko non convince tanto in un centrocampo a 3, ma al Napoli manca Fabian. Non è la panacea di tutti i mali, perché a dispetto del modulo il Napoli le partite le ha vinte e perse con entrambi… La sensazione è che al Gruppo dia più sicurezzail 4-3-3. Con Osimhen si tornerà definitivamente al 4-2-3-1 perché è stato preso per quel modulo specifico”.