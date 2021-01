Negli ultimi giorni circola incessantemente il nome di Rafa Benitez come possibile nuovo allenatore per il Napoli in caso di eventuale esonero di Gennaro Gattuso.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, evidenzia il perchè Benitez lasciò Napoli dimostrando scetticità sulle voci che circolano: “Rafa Benitez lasciò Napoli perchè secondo lui mancavano investimenti importanti per crescere. Secondo voi De Laurentiis sarà disposto a fare gli investimenti che mancavano in passato?”