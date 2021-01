Il noto giornalista Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rigurd la situazione tra il Napoli e Gennaro Gattuso e le dichiarazioni del tecnico calabrese post Napoli-Spezia.

Ecco quanto dichiarato: “Non eravamo abituati a vedere il vero Gattuso nelle conferenze, dopo lo Spezia abbiamo visto il vero Gattuso. Non dimentichiamo che il Napoli domenica ha una partita importantissima oltre ad aver una mole di partite importantissime nel mese di febbraio. Per la partita di domani vi dico che gioca Petagna: è stato recuperato e guiderà l’attacco degli azzurri. Nonostante Gattuso abbia dato la possibilità a Mertens e Osimhen di giocare contro lo Spezia, entrambi non sono totalmente recuperati.

4-3-3 o 4-2-3-1? Personalmente non sono legato ai moduli, sono sempre i giocatori che lo determinano. Sicuramente sono giuste le indicazioni tattiche o dare un sistema di gioco, ma l’atteggiamento dei giocatori è alla base di tutto. La società ha fatto il proprio dovere pagando in anticipo gli stipendi rispetto ad altri club adesso tocca ai giocatori rispondere presente sul campo”.