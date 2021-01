ULTIM’ORA – Malcuit è a Firenze! Tutto pronto per la cessione

È dal sito web GianlucadiMarzio.com, che giornalista comunica l’arrivo di Kevin Malcuit a Firenze: “Kevin Malcuit è arrivato a Firenze. In attesa delle visite mediche che svolgerà domani, il terzino francese ha raggiunto la città in serata.

Queste le prime immagini del calciatore in procinto di lasciare il Napoli in prestito secco fino a fine stagione con dei premi legati al raggiungimento di alcuni traguardi. Prima l’arrivo in città, poi domani visite e firma: dopo Kokorin la Fiorentina è pronta a ufficializzare anche Malcuit”.