Malcuit-Fiorentina, è fatta! Il terzino ormai ex Napoli è pronto a sostenere le visite mediche domani, mercoledì, che precederanno la firma del contratto. Prestito con diritto di riscatto, e si chiude un’altra cessione in questo mercato invernale per il Napoli post Milik-Marsiglia e, quella ormai vicinissima, Llorente-Udinese. Lo riferisce Sky Sport.