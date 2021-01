Il mercato di gennaio del Napoli è stato improntato per le cessioni degli esuberi, ma si lavora sempre anche per il futuro. Per la prossima estate Giuntoli ha segnato sul suo taccuino un nome nuovo: Boulaye Dia, attaccante 24enne del Reims, 12 reti in 19 partite in stagione. Il calciatore piace a diverse società in Italia, il Napoli lo monitora e ha iniziato a prendere informazioni. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.