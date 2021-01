Victor Osimhen, la punta di diamante di questo Napoli, manca ormai da tanto, troppo tempo: il giovane nigeriano è una scommessa su cui gli azzurri hanno puntato quasi tutte le loro fiches e al momento si sono viste buone potenzialità, ma ancora troppo limitate e per troppo poco tempo.

Però si vede una luce in fondo al tunnel: il nigeriano sta bene, è migliorato con il braccio, ma sta aspettando che gli passi il Covid. Oggi il nigeriano si sottoporrà a nuovo tampone e si spera che esca negativo: ma ci sono delle possibilità che Osimhen esca ancora debolmente positivo.

Ciò, però, potrebbe non essere un ostacolo, in quanto ormai si avvicinano i 21 giorni della positività e secondo le norme italiane chi è debolmente positivo dopo 21 giorni può uscire, in quanto il virus non è più trasmissibile; dunque, Osimhen potrebbe essere positivo ma potrebbe ritornare a Castel Volturno con un’autorizzazione dell’ASL.

Al momento, tutti si augurano che il tampone dia esito negativo, per far tornare l’attaccante ad allenarsi e a recuperare il ritmo gara: al momento, per il nigeriano si prospetta un rientro tra i convocati già giovedì prossimo per i quarti contro lo Spezia.