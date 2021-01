CdM: “Da Baggio a Maradona, ecco come Gattuso sta risollevando Insigne”

Momento nero per il Lorenzo figlio di una città che sa essere con lui tanto buona quanto perfida, nelle occasioni più buie.

Ecco, secondo quanto svelato dal Corriere del Mezzogiorno, come è andata la giornata di ieri per il ventiquattro partenopeo:

“Prima la difesa pubblica («non è soltanto colpa sua, ma di tutti») e poi il discorso a tu per tu con Insigne. Da uomo a uomo, provando a salvare il salvabile dell’umore a pezzi e dello sconforto. Baggio dopo 27 anni ricorda ancora il rigore fallito a Usa ‘94, oggi sorride ma non fu semplice neanche per lui riuscire a guardare avanti. Così Rino ha provato ad entrare nella testa di Insigne, e qualcosa ha ottenuto. I video di quel rigore fallito ai mondiali sono ricomparsi sul suo telefono per esorcizzare il dolore“.

“Per tutto il pomeriggio Insigne continuava a essere da solo con i suoi pensieri sul divano di casa, a guardare i video dei più grandi campioni dopo i rigori sbagliati. Baggio, ma

anche il grande Diego”.