Da Verona: “Arriva Lasagna. Dubbi di formazione contro il Napoli, Kalinic scalda i motori”

Il Napoli di Rino Gattuso tornerà a giocare domenica alle ore 15.00 a casa di un Verona che sembra crescere giorno dopo giorno.

All’acquisto di Kalinic in estate è seguito quello del bomber dell’Udinese Kevin Lasagna che – a breve – verrà ufficializzato dal club clivense:

“Adrien Tameze non è ancora al meglio dopo l’infortunio che l’ha stoppato prima della trasferta del Dall’Ara con il Bologna dell’ultimo turno. La condizione di Tameze resta da verificare.

Se non dovesse farcela per l’incontro con il Napoli, le scelte possibili sono tre. Da un lato, riproporre Dark Lazovic in mezzo, com’è stato col Bologna. Seconda ipotesi, schierare in

posizione più avanzata, da centrocampista, Pawel Dawidowicz. La terza idea corrisponde al nome di Antonin Barak, che potrebbe essere abbassato sulla mediana dalla linea di trequarti. In attacco ci sarà Nikola Kalinic ad agire da fulcro, con Samuel Di Carmine pronto al cambio in corsa. Sta meglio Andrea Favilli, che ha ripreso ad allenarsi con il resto della

squadra dopo essere stato fuori per oltre un mese“.