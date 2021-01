Petagna c’ è. Sì: Andrea ha smaltito la contusione al polpaccio sinistro rimediata domenica con la Fiorentina, ha partecipato regolarmente alla rifi nitura andata in scena ieri prima della partenza per Reggio Emilia e, soprattutto, oggi sarà il riferimento d’ attacco del Napoli. Il centravanti-centroboa della formazione che Gattuso esibirà con la Juve in Supercoppa. Pericolo scampato, insomma: la sua eventuale assenza sarebbe stata un problema vero, considerando che Mertens non è in condizione, ma alla fine Rino non dovrà né chiedere a Dries di stringere troppo i denti e neanche inventarsi soluzioni alternative.

Anzi, a dirla bene oggi al Mapei giocherà praticamente la stessa squadra che ha vinto un set con la Viola, 6-0 e arrivederci, con la sola eccezione della casella destra della difesa: al posto di Hysaj, dopo aver scontato un turno di squalifica, tornerà Di Lorenzo.

Fonte: Corriere dello Sport