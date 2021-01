Gazzetta su Pirlo: alla ricerca del primo trofeo

Questa sera sarà la prima finale in assoluto da allenatore per Andrea Pirlo, dopo le tantissime finali giocate da calciatore. L’allenatore bianconero affronterà al Mapei un suo vecchio amico ai tempi del Milan, Gennaro Gattuso.

L’edizione odierna di Gazzetta scrive su Pirlo: “Pirlo, dopo la pesante sconfitta contro l’Inter è alla ricerca del primo trofeo da allenatore, per rilanciare la Juve in ottica campionato, ma per dimostrare all’ambiente bianconero che lui le finali le vince. Sarri ne ha perse 2 su 2, il tecnico attuale dei bianconeri vorrà cambiare l’andazzo”.