Milik-Marsiglia, la fumata bianca è rimandata: il polacco non accetta determinate condizioni

La questione Milik sembra ancora non risolversi. Come riportato da Calciomercato.it, l’entourage dell’attaccante polacco attendeva ieri il contratto che legherà Arek al Marsiglia fino al 2025, arrivato poi in serata. Nell’accordo è previsto una clausola che non è piaciuta né a Milik né ai suoi agenti: clausola da 12 mln di euro che si attiverebbe nel caso in cui l’attaccante dovesse rientrare al Napoli a giugno ed esercitabile soltanto da club stranieri. Per questo motivo la fumata bianca va almeno rimandata.

Inoltre, la società SSC Napoli ha confermato l’intenzione di procedere con le cause milionarie per i diritti d’immagine e per la questione ammutinamento nei confronti del giocatore, indipendentemente dal buon esito del trasferimento.

Queste condizioni sono state considerate inaccettabili dal polacco. Gli agenti cercheranno di modificarle mediando con il Napoli. Nel caso in cui non dovessero riuscirci, Milik non firmerà il rinnovo formale con gli azzurri che consentirebbe il suo trasferimento in Francia, facendo quindi saltare l’operazione. I discorsi, poi, saranno rimandati a giugno quando Arek potrà andare via a zero con Atletico Madrid, Juventus e Roma in testa tra le squadre più interessate.