Ag. Insigne: “Lorenzo quando perde, perde due volte: da Capitano e da tifoso! Abbiamo chiesto un aumento? Vi dico come stanno le cose!”

Vincenzo Pisicane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Ne parliamo il lunedì in onda su Canale 8 parlando del suo assistito:

“La partita contro la Fiorentina darà morale anche in vista della finale di Supercoppa. Grande vittoria contro i Viola, anche per Lorenzo è stata una prestazione superlativa dopo la precedente non bellissima. Si esaspera troppo la situazione, si parla di Scudetto quando si vince e Gattuso è bravissimo, dopo una mezza e mezza l’allenatore deve andarsene, Insigne deve stare in panchina ecc. così non va, bisogna aiutare la squadra e serve equilibrio.

Lorenzo si prende troppe responsabilità? In lui, soprattutto per merito dell’allenatore, è scattato un senso di responsabilità maggiore, ma è sempre stato un capitano silenzioso. C’è grande rapporto con Rino, questo suo comportamento più responsabile è merito del tecnico, ed è più tranquillo e in fiducia. Io non ho alcun merito, l’unica cosa che cerco di fare è quella di non esasperare questo suo essere così tifoso del Napoli. Essere napoletano e capitano del Napoli non è semplice, è molto pesante.

Dove deve migliorare? Io mi arrabbio quando lo criticano, lui no, si lascia scivolare tutto. Può migliorare nel capire che quando si perde bisogna solo guardare avanti e che le partite storte capitano a tutti.. Questo capita perché lui è troppo tifoso del Napoli, e quindi è come se perdesse due volte, da calciatore e da tifoso. Sinceramente faccio fatica a immaginare il tipo di pressione che lui ha”.

Sulla Juve. “I bianconeri sono feriti, hanno perso una gara importante e ora diversi giocatori vorranno rifarsi in un’altra sfida altrettanto importante. Sarà partita bella tecnicamente. Mi auspico che il Napoli possa vincere e quindi portare a casa il trofeo, perché sarebbe importante anche per il campionato: vincere aiuta a vincere e a tirare fuori una carica emotiva diversa. i ragazzi hanno grande voglia! Un motivatore come Gattuso dovrà calmarsi perché questa finale è già una gara che si carica da sola (ride, ndr).

Le polemiche con i media. “E’ stato scrittto da un giornalista nazionale di un quotidiano nazionale che abbiamo chiesto alla società in un incontro un aumento spropositato. C’è chi su questa cretinata ci ha fatto addirittura un sondaggio, ma dico io in un momento così difficile si chiede ai tifosi se è giusto o meno un aumento? Non è vero niente! Questo è solo uno screditare Lorenzo dicendo che pensa ai soldi. Non immaginate tifosi cosa ci abbiano detto. Io rispondo a tutti, perché non chiamarmi e chiedere?”.