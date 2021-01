Giuntoli a Dazn: “Positività Fabian va accettata. Milik al Marsiglia? Vi spiego!”

Torna a parlare il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli che, ai microfoni di Dazn, approfondisce apertamente anche la questione Milik:

“La positività di qualche giocatore è una cosa che va accettata, capita a noi come a tutte le altre squadre. Dobbiamo conviverci, purtroppo”.

“Gattuso ha una gestione classica, del tipo ‘bastone e carota’. Non mi stupisco delle sue scelte, prima striglia la squadra e poi la porta a pranzo fuori”

“Il nostro obiettivo? Sicuramente tornare in Champions, ma per farlo abbiamo bisogno di equilibrio e calma. Non abbiamo più una settimana tipo per allenarci, poi ci si aggiungono le positività di alcuni calciatori e tutto si complica.

Non demordiamo“

“Milik? C’è una trattiva in corso con il Marsiglia, abbiamo un buon rapporto sia con i francesi che con il nostro attaccante. Vedremo se andrà a buon fine