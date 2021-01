Sky – ADL non abbassa le pretese per Milik. Spunta un’offerta dall’estero: le ultime

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport della situazione legata ad Arkadiusz Milik. Il Napoli, per evitare di perderlo a zero, deve cederlo in questa finestra di calciomercato. La dirigenza continua a chiedere 15 milioni di euro con una percentuale alta di rivendita, e ad oggi nessuno è arrivato a quella cifra. Nei prossimi giorni si vedrà se il club partenopeo abbasserà le proprie pretese. Il Marsiglia è arrivato ad offrire 7-8 + bonus con percentuale del 10%, non 25 come vorrebbe il Napoli. Le pretendenti potrebbero aspettare fino all’ultimo per fare un’offerta al ribasso ma ADL è rigido e potrebbe non scendere al di sotto della cifra richiesta.