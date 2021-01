Il Parma cerca un terzino destro. Negli ultimi giorni i ducali hanno trattato per Kevin Malcuit, ora invece sembrano indirizzati verso Andrea Conti del Milan. L’allenatore, Roberto D’Aversa, cerca un buon rinforzo per la fascia e molto probabilmente acquisterà uno dei due calciatori. Gli emiliani guardano ancora in casa Napoli, c’è infatti l’interesse per Adam Ounas, che al momento è in prestito al Cagliari.

Fonte: Sky Sport