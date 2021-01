Sindaco Castel di Sangro: “Vi svelo dove si svolgerà il prossimo ritiro del Napoli”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, dove il Napoli ha svolto l’ultimo ritiro estivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritiro 2021 a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Adesso il campo da calcio è imbiancato di neve, dovremo metterci al lavoro per sistemare sia i campi in erba sia quello in sintetico. Il Napoli, l’estate prossima, inizierà il proprio ritiro a Dimaro dopo il ritorno dei calciatori dalle vacanze. Dopodiché la squadra dovrebbe arrivare a Castel di Sangro per 10-15 giorni”.