Del Genio: “I cambi nel secondo tempo hanno complicato le cose!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il match disputatosi al Maradona tra Napoli ed Empoli in cui i partenopei hanno centrato il passaggio ai quarti di finale soffrendo per tutti i 90 minuti: “Il Napoli è riuscita a vincerla ma il secondo tempo è stato preoccupante. Con i cambi non è arrivata la mazzata finale, anzi si è complicata. Il Napoli deve affrontare al meglio queste gare, l’obiettivo di ogni anno deve essere quello di arrivare in finale di Coppa Italia. Bene Lozano, non male Lobotka, chiaro che deve salire di giri per avere più minuti: stesso discorso per Ghoulam. Questi calciatori, però, non possono insidiare, in questo modo, i titolari”.