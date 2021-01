CdS – Zaccagni, trattativa in fase avanzata: il Napoli prova a concludere l’affare. I dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla trattativa tra Napoli e Hellas Verona per Zaccagni. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri stanno provando a concludere l’affare. Secondo il quotidiano, l’Hellas Verona chiede 14 milioni con il Napoli disposto a pagare. Il Corriere dello Sport ha annunciato anche che c’è già l’accordo tra il Napoli e l’entourage di Zaccagni, il giocatore dovrebbe essere acquistato in questa stagione rimanendo fino a fine campionato a Verona.