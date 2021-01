PRIMA PAGINA – TuttoSport: “Anche De Light positivo: salta l’Inter!”

La prima pagina di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione in casa Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, i bianconeri non potranno contare su De Light per la sfida contro l’Inter. Ampio spazio anche per il calciomercato bianconero con la trattativa in fase avanzata con Reynolds. Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla situazione Eriksen in casa Inter con l’agente del danese che ha accusato la società di non esser stato pagato. Ampio spazio anche alla sfida di sta sera tra Torino e Milan. Di seguito la prima pagina: