Paratici incontrerà l’agente di Milik: la Juve può aspettarlo fino a giugno: le ultime

Il destino di Arkadiusz Milik sembra orientato sempre di più verso la permanenza a Napoli, almeno fino a giugno. L’attaccante polacco è fuori rosa e in scadenza di contratto, ed è uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Milik con vista. La Juve non molla la pista che porta al bomber polacco ai margini nel Napoli. Impossibile, a meno di un miracolo, riuscirlo a prenderlo subito, considerando l’irremovibilità del Napoli che continua a chiedere 18 milioni per l’attaccante che andrà in scadenza la prossima estate”.

La prossima settimana, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe esserci un incontro:

“La novità è proprio la mossa bianconera in quest’ottica: la prossima settimana, Fabio Paratici incontrerà Fabrizio De Vecchi, agente di Milik, per mettere a punto la strategia e fare passi avanti per avere il centravanti a zero per la prossima stagione”.

La Juve non è la sola a corteggiare Milik:

“La Juve intende capire le intenzioni di Arek, che è corteggiato per un trasferimento in questa finestra sia da Marsiglia (offerta di 10 milioni respinta dal Napoli), sia dall’Atletico Madrid. Neppure i Colchoneros si sono avvicinati alla cifra richiesta dal presidente De Laurentiis e quindi la vicenda resta ancora in sospeso e senza una soluzione”.