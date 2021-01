Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia circa la situazione sui terzini: “Emerson Palmieri non arriverà in prestito ma con Hysaj in partenza si potrebbero valutare altre piste. Il Napoli sicuramente piazzerà un esubero e questo è Kevin Malcuit ed è forte l’interesse della Fiorentina. Il Napoli ha 5 esterni in questo momento, se non ne esce uno non ne entra un altro”.