Sky – Genoa su Sokratis: pronta la controproposta ai turchi

Nel consueto appuntamento con Casa Sky Sport, nello speciale calciomercato, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la situazione di Sokratis, da tempo nel mirino azzurro, e così scrive sul suo portale: “Il Genoa lavora per un grande colpo: si avvicina il ritorno dopo 10 anni di Sokratis Papastathopoulos. Il difensore greco dell’Arsenal, che ha già vestito la maglia rossoblù dal 2008 al 2010, è rimasto molto legato al club in questi anni e ha spesso pubblicato messaggi di sostegno sui social anche prima dei derby contro la Sampdoria.

Nei giorni scorsi i dirigenti del Genoa avevano avuto dei contatti per Mustafi, anche lui in forza al club londinese ed ex calciatore proprio dei cugini blucerchiati.

Al momento però l’ipotesi Sokratis è quella più concreta, tanto che il calciatore avrebbe dato il proprio benestare e una sorta di prelazione al club rossoblù, nonostante sia in attesa di ascoltare una proposta da parte del Fenerbahce.

Il Genoa avrà l’ultima parola, con la possibilità eventualmente di pareggiare l’offerta dei turchi ed è intenzionato a offrirgli due anni e mezzo di contratto, costruendo la propria difesa del futuro su di lui. C’è grande fiducia da parte della dirigenza di chiudere positivamente l’operazione”.