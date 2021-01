Calaiò: “Zaccagni? Il Napoli lo segue ma dovrebbe rinunciare ad un titolarissimo”

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal dove commentava l’attuale situazione in casa Napoli: “Zaccagni? Quest’anno sta confermando le buone cose fatte l’anno scorso. So che è seguito da tantissimi club tra cui anche il Napoli e sarebbe un top acquisto in Italia. Non so se possa essere l’alternativa a Fabian, è più trequartista e credo possa giocare più nella posizione di Zielinski”.

Sulla vittoria a Cagliari – “Una risposta che non mi aspettavo, perché credevo che Cagliari era una partita ostica. Il Napoli invece si è comportato benissimo dai primi minuti e fino alla fine. Ha dimostrato la voglia di rifarsi dopo gli ultimi risultati negativi, è stato un buon segnale. Spero che possano ripetere la stessa partita di Cagliari con lo Spezia e prendersi i tre punti. Ricordiamoci che mancavano i due attaccanti titolari, ma Lozano sta facendo la differenza. Senza il messicano il Napoli fa fatica, se gli azzurri hanno ottenuti tanti punti nonostante le assenze è un valore aggiunto”.

Su Petagna – “Fa un lavoro un po’ più sporco rispetto agli altri attaccanti. Credo che a Cagliari ha fatto una buona partita aprendo gli spazi per Insigne e Zielinski, e facendo assist. E’ stato preso per essere l’alternativa a Osimhen, che ha caratteristiche diverse, speriamo che trovi il gol che è importante per lui”.

Sul match tra Napoli e Spezia – “Italiano è molto bravo, mi piaceva già ai tempi di Trapani. Lo Spezia gioca bene e poi hanno Nzola che ha fisico e forza. Verranno a giocarsela a Napoli, non hanno nulla da perdere e gli azzurri dovranno fare attenzione. L’insidia più grosse è quando giochi con le squadre più piccole“.