Juventus-Napoli è stata la sfida per eccellenza in questi anni: Davide vs Golia, Il Palazzo vs il Popolo, e altri cento accostamenti hanno descritto bene questa sfida.

Il recente caso Juve-Napoli è stato soltanto l’ultimo episodio di una lunga contesa, in cui sicuramente due grandi protagonisti sono i rispettivi presidenti, Agnelli e De Laurentiis: i due si stimano, ma occasionalmente si lanciano delle frecciate, frutto del ruolo delle parti.

Ebbene, nelle ultime ore, questi due protagonisti del calcio italiano dovrebbero incontrarsi in un albergo a Firenze: come riporta TMW, i due parleranno della partita; infatti, la Juve non ha mai attaccato il Napoli ma ha sempre dichiarato la supremazia e il totale rispetto del protocollo, mentre il club azzurro ha osservato le disposizioni di un ente territoriale.

Ci sarà un confronto sul protocollo e sulla possibile data del recupero, ma non solo: i due parleranno anche dello spinoso argomento dei diritti tv, che devono ancora essere assegnati, per quanto riguarda la A, per il prossimo triennio. Non si parlerà, invece, di mercato e di possibili giocatori in esubero.