Victor Osimhen si è infortunato in Nazionale, nella sfida contro la Sierra Leone. L’attaccante è uscito in barella in seguito ad un contatto, che gli ha procurato una brutta caduta. Dai primi esami, si è, però, escluso una frattura al polso e lesioni a braccio e spalla.

Si parla di una lussazione alla spalla, ma il giocatore ha voluto comunque rassicurare il suo entourage e lo stesso Gattuso. Domenica c’è un match importante, contro il Milan, e lui vuole esserci.

IL PROGRAMMA – Come riporta “Calciomercato.com”, il giocatore farà rientro domani in mattinata in Italia. Prima si è sottoposto al tampone, poi ne effettuerà un altro domani, al suo rientro. Dopo sono in programma nuovi controlli da parte dello staff medico del Napoli ed eventuale consulenza ortopedica, cosi da stabilire i tempi di recupero.