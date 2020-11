Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match contro il Rijeka:

“Non sarà una passeggiata, loro lasciano pochissimi spazi e giocano con un 5-3-2 molto chiuso, la Real Sociedad gli ha fatto gol solo nel finale. Non siamo stati noi a dire che dobbiamo vincere lo scudetto, lo devono dire gli altri. Noi lavoriamo tanto durante la settimana per migliorare, siamo vivi, teniamo bene il campo e ci tirano pochissimo in porta sicuramente per quello che subiamo perdere come fatto con il Sassuolo e l’Az Alkmaar brucia.

Insigne? Lorenzo non è al 100 per cento, ma già il fatto che stia stringendo i denti per allenarsi con noi è importante. Lui sa che mi aspetto questo tipo di atteggiamento, è il nostro capitano. Non è un giocatore come gli altri, anche nei momenti di difficoltà deve darci qualcosa.

Mertens? Il gol arriverà, per noi è un giocatore importante. Dries sta avendo palle gol, magari è in un momento in cui sta avendo più difficoltà a fare gol. Lavoriamo e le cose andranno bene.

Osimhen? Lui deve stare tranquillo, ha dimostrato sin da subito cosa può fare e quanto vale. Deve evitare di andare faccia a faccia con arbitri e avversari. L’ho detto ai ragazzi: noi dobbiamo solo pensare a cosa possiamo dimostrare noi. I falli in più o in meno sono solo alibi“.