Caso Juve-Napoli: arriva la risposta dell’ASL 2

È un caso senza precedenti quello tra Juventus e Napoli. Quest’oggi è arrivata la sentenza del giudice sportivo che ha sancito la sconfitta dei partenopei per 3-0 a tavolino con annesso punto di penalizzazione.

È arrivata anche la risposta, tramite l’account Twitter di Kiss Kiss Napoli, del direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord D’Amore: “#JuventusNapoli, dg Asl #Napoli 2 Nord D’Amore: “Dopo aver ricevuto comunicazione della positività di Zielinski è scattato l’isolamento fiduciario. Con la citata Pec della domenica delle ore 14.13 abbiamo solo esplicato ciò che era già evidente quando c’è isolamento: il #Napoli non avrebbe potuto raggiungere #Torino o qualsivoglia città. Già nelle Pec dei giorni precedenti era inteso che non si sarebbe potuto violare l’isolamento disposto. La Pec della domenica non aveva intenzione di assumere “valenza incidente e connotati prescrittivi chiari”. Era una semplice spiegazione di quanto giá inteso nelle Pec e nelle comunicazioni precedenti”.