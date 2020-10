L’ipotesi di una possibile cessione di Fabian Ruiz si era fatta viva prima ancora che iniziasse il calciomercato, per poi passare totalmente in secondo piano. Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha svelato su La Gazzetta dello Sport un clamoroso retroscena. Negli ultimi giorni di mercato l’Atletico Madrid si sarebbe fatto vivo offrendo 50 milioni per il centrocampista spagnolo. L’offerta è stata rifiutata sia da De Laurentiis che dal giocatore, che è rimasto dunque a Napoli contento della sua scelta.