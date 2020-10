Come già anticipato nell’intervista fatta al professor Portella, membro dello staff che cura i tamponi della S.s.c. Napoli (clicca qui per saperne di più), nella seconda tornata di test effettuati sarebbero stati ‘nulli’ alcuni tamponi.

Il rischio iniziale era che fossero positivi viene smentito proprio in questi istanti, con una comunicazione del club riportata da Ansa che riferiscono della nullità di quattro test.

Nessuno di questi, però, riguarda direttamente un calciatore azzurro: si tratta di alcuni membri dello staff del centro sportivo, il cui tampone risulta senza esito.

Per loro, nella giornata di domani, una ripetizione del test per scongiurare eventuali contatti indiretti con staff, steward o giornalisti.