L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’emergenza infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano da ora è testa al Bologna. Da valutare Osimhen, uscito per una botta al ginocchio destro. Kvaratskhelia dopo il forfait di Udine dovrà stringere i denti per smaltire in tempo il problema alla coscia sinistra. Lo staff medico dovrà gestirne rischi e pericoli, anche perché dopo il campionato c’è l’Europeo. Molto più difficile è la situazione Raspadori. L’azzurro ha saltato Udine per un trauma contusivo-distorsivo rimediato in allenamento e difficilmente riuscirà a recuperare per il Bologna. Zielinski invece è vittima di una lesione al polpaccio sinistro, la missione è recuperare per il Lecce, ovvero l’ultima della stagione