Dopo la notizia ufficiale della positività di due membri del gruppo azzurro (leggi qui il comunicato) arrivano a Radio Kiss Kiss Napoli le parole di Giuseppe Portella, professore della Federico II e membro dello staff che eseguito i tamponi su squadra e staff della S.S.C. Napoli:

“Bisogna essere realisti: il Napoli si è allenato in gruppo stamane e nei giorni scorsi e dunque Zielinski è stato a contatto con il resto della squadra. Proprio per questo motivo domattina faremo un nuovo giro di tamponi, contiamo di avere i risultati prima della partenza per Torino”.

“A volte capita che lo stesso tampone, ripetuto dopo poco, passi da negativo a positivo. E’ accaduto con cinque membri dello staff, mentre per tutto il resto dei calciatori – a parte Zielinksi – sono risultati tutti nuovamente negativi”.

“Partita con la Juve? Al momento non c’è rischio rinvio, dobbiamo solo fare scongiuri ed aspettare”.