E’ dunque tempo di convocazioni, croce e delizia per i calciatori più o meno sensibili di ogni Paese. Stavolta, almeno per il colombiano Ospina e lo spagnolo Fabian Ruiz, è tempo di gioie.

Mentre per il portiere azzurro arriva solo ora, con la seguente lista dei convocati:

“Portieri: Ospina, Vargas, Montero, Quintana.

Difensori: Medina, Cuadrado, Yerri Mina, Davinson Sanchez, Murillo, Lucumì, Fabra, Mojica.

Centrocampisti: Uribe, Campuzano, Barrios, Lerma, Moreno, Alzate.

Attaccanti: James Rodriguez, Morelos, Falcao, Zapata, Muriel, Diaz“.

Per il centrocampista la notizia era arrivata già da un pò; questa la sua gioia sui social: