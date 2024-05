TMW – Lindstrom non convince il Napoli, sarà ceduto in estate: i dettagli

La stagione del centrocampista Jesper Lindstrom si sta rivelando abbastanza deludente, così come la maggior parte dei componenti della rosa del Napoli. Il club azzurro si aspettava molto dal danese che, però, non è riuscito a mettersi in luce.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Napoli sta pensando di cedere Lindstrom durante la prossima finestra di calciomercato: “Il danese non ha convinto in azzurro e ora potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa, ma ha anche un discreto mercato in Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo negli anni all’Eintracht Francoforte”.

Per cederlo servirebbero offerte importanti, dato che il club di Aurelio De Laurentiis ha pagato il cartellino del danese ben 30 milioni di euro. L’unica alternativa sarebbe un prestito con diritto di riscatto.