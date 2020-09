Cm.com – Milik rientra a Napoli, ecco cosa manca per il passaggio alla Roma

Alle ore 18:30 Arkadiusz Milik è rientrato dalla Svizzera (clicca qui per saperne di più) dove ha affrontato una visita alle ginocchia in vista dell’imminente trasferimento alla Roma. Ora il polacco è a Napoli, ora si attende l’ufficialità del passaggio in giallorosso.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centravanti dovrà prima svolgere l’idoneità sportiva. In più, resta da sciogliere il nodo relativo alla multa da 300mila euro imposta dal presidente azzurro De Laurentiis dopo l’ammutinamento dell’anno scorso.