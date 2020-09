Il Napoli femminile, ultimo in classifica, ha deciso di dare una scossa al suo campionato. Infatti in mattinata gli azzurri hanno ufficializzato l’acquisto dal West Ham dell’australiana Galabadaarachch, la punta classe 2001 si è resa protagonista nella Women’s Super League con 11 presenze. Il Napoli riprenderà a giocare dopo la sosta con un’arma in più.