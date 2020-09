Come riportato dall’edizione di La Repubblica, il presidente di A avrebbe già manifestato alcuni sintomi relativi al Covid-19 prima dell’assemblea di ieri sera. Solo intorno alle 20 ADL ha informato anche tutti gli altri partecipanti, giustificando il suo malessere con un’indigestione causata da ostriche.

Per larghi tratti, il presidente non avrebbe indossato la mascherina e non rispettato le norme di distanziamento. Ci sarebbe anche un altro positivo all’interno del suo nucleo familiare e della possibilità che sia stato contagiato anche un altro dirigente del Napoli.