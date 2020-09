Arriva la conferma a quelle che erano le indiscrezioni de La Repubblica Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. La conferma arriva dal canale ufficiale twitter della Ssc Napoli. Il presidente ha già contratto una polmonite acuta nei mesi scorsi e la situazione va monitorata.

https://t.co/ExSHstijhs — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2020

Stamattina a lanciare l’allarme era stata La Repubblica, che aveva parlato dii un presidente di A positivo al Covid-19.

In occasione dell’assemblea dei presidenti di Serie A, tenutasi ieri, uno dei rappresentati dei venti club di A avrebbe già manifestato alcuni sintomi ed in era in attesa dei risultati del tampone.

Solo verso le 20 il diretto interessato avrebbe comunicato anche gli altri partecipanti.