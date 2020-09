IL MATTINO – La Roma insiste per Milik, ma tutto dipenderà da Suarez

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il club capitolino non molla la presa su Arek Milik. L’attaccante polacco rimane uno dei favoriti per la campagna acquisti, visti l’arrivo a Napoli di Osimhen e la conferma di Mertens. Il Napoli non vuole vendere il centravanti numero 99 in scadenza di contratto nel 2021: la sua valutazione rimane sui 40 milioni di euro.

La Roma sarebbe anche intenzionata ad affondare il colpo, ma molto dipenderà da Luis Suarez e in un certo senso dunque anche dal mercato della Juventus. Il futuro di Dzeko rimane in dubbio.