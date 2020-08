Secondo quanto riportato dall’Ansa, lunedì 31 agosto alle ore 12 si terrà la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra i vari argomenti di cui si discuterà, ci sono le modifiche regolamentari e soprattutto la data di inizio della prossima stagione sportiva. Al momento la ripartenza è in programma il 19 settembre, ma potrebbe essere rimandata per via dei contagi da Coronavirus nei vari club.